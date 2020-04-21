Mondragon’dan çağrı

2001'de geldiği Galatasaray'da 6 sezon forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Aly Faryd Mondragon, yardım çağrısında bulundu. Emekli eldiven İnstagram'dan, Galatasaray'da oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında giydiği formayı yardım amaçlı açık artırmaya çıkardı. Mondi, gelen parayı Kolombiya'da bir çocuk hastanesine bağışlayacağını söyledi.