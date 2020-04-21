Mondragon’dan çağrı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mondragon’dan çağrı

’dan çağrı

Mondragon’dan çağrı

Kolombiyalı, ilk maçında giydiği formasını yardım amaçlı açık artırmaya çıkardı.

2001'de geldiği 'da 6 sezon forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Aly Faryd , yardım çağrısında bulundu. Emekli eldiven İnstagram'dan, Galatasaray'da oynadığı ilk maçında giydiği formayı yardım amaçlı açık artırmaya çıkardı. Mondi, gelen parayı 'da bir çocuk hastanesine bağışlayacağını söyledi.

  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mondragon’dan çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA