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21 Nisan 2020, Salı
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bombayı patlattı! Flaş hamlesi

Mert Hakan Yandaş bombayı patlattı! Flaş Galatasaray hamlesi

ekiplerinden 'da bombası patlıyor. Sarı-kırmızılılar uzun bir süredir 25 yaşındaki futbolcuyu gündeminde tutarken, bu transferle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların 4 gözle beklediği Mert Hakan Yandaş, hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Başarılı futbolcunun bu hamlesi büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.

'dan flaş bir hamlesi geldi. ekiplerinden 'da gösterdiği performansla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'dan da teklifler alan Mert Hakan için Galatasaray da yakından ilgileniyor. Öyle ki sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Bütün bu gelişmelerin ardından Mert Hakan Yandaş'tan da bir hamle geldi ve yıldız futbolcu hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.



TRANSFERİN HABERCİSİ
Mert Hakan Yandaş'ın bu hareketi sosyal medyayı salladı ve transferin habercisi şeklinde yorumlandı. Süper Lig'de bu sezon 25 maça çıkan başarılı futbolcu 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 10:11
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