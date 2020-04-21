Mert Hakan Yandaş bombayı patlattı! Flaş Galatasaray hamlesi
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş bombası patlıyor. Sarı-kırmızılılar uzun bir süredir 25 yaşındaki futbolcuyu gündeminde tutarken, bu transferle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların 4 gözle beklediği Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı. Başarılı futbolcunun bu hamlesi büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.
Mert Hakan Yandaş'dan flaş bir Galatasaray hamlesi geldi. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da gösterdiği performansla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa'dan da teklifler alan Mert Hakan için Galatasaray da yakından ilgileniyor. Öyle ki sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Bütün bu gelişmelerin ardından Mert Hakan Yandaş'tan da bir hamle geldi ve yıldız futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.
TRANSFERİN HABERCİSİ
Mert Hakan Yandaş'ın bu hareketi sosyal medyayı salladı ve transferin habercisi şeklinde yorumlandı. Süper Lig'de bu sezon 25 maça çıkan başarılı futbolcu 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 10:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mert Hakan Yandaş bombayı patlattı! Flaş Galatasaray hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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