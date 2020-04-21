Galatasaray'dan Enner Valencia'ya mesaj! "Bizi bekle"
Tigres’ten ayrılacak olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia, Galatasaray'da giymek istediğini söylemişti. Sarı-kırmızılı idareciler, sezon sonunu işaret edip yıldız futbolcuya, “Hiçbir kulüple anlaşma. Bizi bekle” mesajını gönderdi.
Galatasaray'da bir yandan sezonun nasıl bitirileceği konuşulurken diğer yandan Abdurrahim Albayrak'ın "Yabancı menajerlerle görüştüm" dediği isimler merak ediliyordu. Bu futbolculardan birinin Meksika Ligi ekibi Tigres ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia olduğu öğrenildi. İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun sarı- kırmızılı yönetimden haber beklediğini duyurmuştu. Ancak Galatasaray'da gelen ve giden isimlerle ilgilenen yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın hastalanmasıyla tüm transfer görüşmeleri de askıya alınmıştı
ÖNCE ÖNÜMÜZÜ GÖRELİM
Sarı-kırmızılı idarecilerin ilk işlerinin kulüpte maaş indirimine gitmek olduğu kaydedildi. Daha sonraki iş ise liglerin tamamlanmasının ardından gelen ve giden futbolculara bağlı olarak bütçeye göre transfer yapmak olacak. Yönetim burada bonservisi elinde olan futbolcuları takıma kazandırmak istediği için sezon sonu boşa çıkacak olan Enner Valencia'ya da "İstediğin takımla görüş ama hiçbiriyle anlaşma. Biliyorsun ki biz seninle çok önceden görüştük. Önümüzü görmek istiyoruz. Ligler tamamlandıktan sonra şartlar uyarsa imzaları atabiliriz" dediği öğrenildi.
Valencia bu sezon Tigres'te 29 maça çıkarken bin 919 dakika süre aldı ve 2 gol atıp, 5 asist yaptı. Ekvadorlu yıldız, milli takımında 54 maça çıkarken 31 kez fileleri sarsmayı başardı.
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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