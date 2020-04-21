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21 Nisan 2020, Salı
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'dan 'ya mesaj! "Bizi bekle"

Galatasaray'dan Enner Valencia'ya mesaj! "Bizi bekle"

’ten ayrılacak olan Ekvadorlu golcü , 'da giymek istediğini söylemişti. Sarı-kırmızılı idareciler, sezon sonunu işaret edip yıldız futbolcuya, “Hiçbir kulüple anlaşma. Bizi bekle” mesajını gönderdi.

'da bir yandan sezonun nasıl bitirileceği konuşulurken diğer yandan 'ın "Yabancı menajerlerle görüştüm" dediği isimler merak ediliyordu. Bu futbolculardan birinin Meksika Ligi ekibi ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan olduğu öğrenildi. İspanyol basını, geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun sarı- kırmızılı yönetimden haber beklediğini duyurmuştu. Ancak Galatasaray'da gelen ve giden isimlerle ilgilenen yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın hastalanmasıyla tüm görüşmeleri de askıya alınmıştı

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Sarı-kırmızılı idarecilerin ilk işlerinin kulüpte maaş indirimine gitmek olduğu kaydedildi. Daha sonraki iş ise liglerin tamamlanmasının ardından gelen ve giden futbolculara bağlı olarak bütçeye göre transfer yapmak olacak. Yönetim burada bonservisi elinde olan futbolcuları takıma kazandırmak istediği için sezon sonu boşa çıkacak olan Enner Valencia'ya da "İstediğin takımla görüş ama hiçbiriyle anlaşma. Biliyorsun ki biz seninle çok önceden görüştük. Önümüzü görmek istiyoruz. Ligler tamamlandıktan sonra şartlar uyarsa imzaları atabiliriz" dediği öğrenildi.

Valencia bu sezon Tigres'te 29 maça çıkarken bin 919 dakika süre aldı ve 2 gol atıp, 5 asist yaptı. Ekvadorlu yıldız, milli takımında 54 maça çıkarken 31 kez fileleri sarsmayı başardı.

  1. 21.4.2020
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