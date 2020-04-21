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21 Nisan 2020, Salı
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Babel’e mesaj: Maaşını öderiz

Babel’e mesaj: Maaşını öderiz

'dan Ajax'a kiralanan 'in ekibi 'e gideceği konuşuluyordu.

'dan Ajax'a kiralanan 'in ekibi 'e gideceği konuşuluyordu. Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncu için Anderlecht bonservis ödemek istemiyor. Kulübün Babel için bütçesinin 2.5 milyon euro olduğu ifade ediliyor. 'ın 2.5 milyon euro imza parası, 2.5 milyon euro da net maaş ödediği Babel için 2.5 milyon euro'luk bonservis talep ettiği öğrenildi. Ancak maaş yükünden kurtulmak için Babel'in bedelsiz verilebileceği de konuşuluyor.

  1. 21.4.2020
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