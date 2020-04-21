Babel’e mesaj: Maaşını öderiz

Aslan'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in Belçika ekibi Anderlecht'e gideceği konuşuluyordu. Het Nieuwsblad sitesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncu için Anderlecht bonservis ödemek istemiyor. Kulübün Babel için bütçesinin 2.5 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Galatasaray'ın 2.5 milyon euro imza parası, 2.5 milyon euro da net maaş ödediği Babel için 2.5 milyon euro'luk bonservis talep ettiği öğrenildi. Ancak maaş yükünden kurtulmak için Babel'in bedelsiz verilebileceği de konuşuluyor.