Arda Turan gemileri yaktı! "Bedava gelirim"
Devre arası transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ve sarı-kırmızılı formayı tekrar giymek istediğini her seferinde dile getiren Arda Turan gemileri yaktı. Yıldız futbolcu, "Para değil, mutluluk istiyorum" diyerek bedava oynarım mesajı gönderdi.
Galatasaray formasını yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, para almadan oynayabileceğini söyledi.
Sarı-kırmızılı kulübün yuvası olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Para kazanmaya değil mutlu olmaya gitmek istiyorum" dedi. Aslan'a 13 milyon euro kazandıran Arda toplam 191 maçta 44 gol, 76 asist yapmıştı. 1 şampiyonluk yaşadı.
- 21.4.2020
- Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı
- Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada!
- En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...
- Galatasaray'ın transfer listesindeki isimden kötü haber!
- Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan gemileri yaktı! "Bedava gelirim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.