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21 Nisan 2020, Salı
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gemileri yaktı! "Bedava gelirim"

Arda Turan gemileri yaktı! "Bedava gelirim"

Devre arası döneminde ismi sıkça ile anılan ve sarı-kırmızılı formayı tekrar giymek istediğini her seferinde dile getiren gemileri yaktı. Yıldız futbolcu, "Para değil, mutluluk istiyorum" diyerek bedava oynarım mesajı gönderdi.

formasını yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren , para almadan oynayabileceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün yuvası olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Para kazanmaya değil mutlu olmaya gitmek istiyorum" dedi. Aslan'a 13 milyon euro kazandıran Arda toplam 191 maçta 44 gol, 76 asist yapmıştı. 1 şampiyonluk yaşadı.

  1. 21.4.2020
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