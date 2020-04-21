Arda Turan gemileri yaktı! "Bedava gelirim"

Galatasaray formasını yeniden giymek istediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, para almadan oynayabileceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün yuvası olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Para kazanmaya değil mutlu olmaya gitmek istiyorum" dedi. Aslan'a 13 milyon euro kazandıran Arda toplam 191 maçta 44 gol, 76 asist yapmıştı. 1 şampiyonluk yaşadı.