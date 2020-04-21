Abduurahim Albayrak'a büyük şok! Yine dolandırıldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Abdurrahim Albayrak'a büyük şok! İkinci kez...

Abduurahim Albayrak'a büyük şok! Yine dolandırıldı

Abduurahim Albayrak'a büyük şok! Yine dolandırıldı

2014 yılında kendisini olarak tanıtan bir hırsız, hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek, Albayrak'tan 10 bin lira almıştı. Albayrak aynı yöntemle yeniden dolandırıldı. Kendisini Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir hırsız, 'ı 40 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan , dolandırıldığını açıklamıştı.

Olayı anlatan Albayrak, " Başkanı benim sevdiğim arkadaşımdır, biri aradı Bahçelievler Belediye Başkanım sizinle görüşecek sizi bağlıyorum dedi, bağladı. 'Bizim yurtlarda öğrencilerimize yardım topluyoruz şu kadar eksik kaldı sana da şu kadar yazıyoruz' dediler ben de 'Tamam hemen' dedim. Neyse parayı gönderdikten sonra asistanım geldi, dedi ki fatura bilgilerini göndereceğim telefonu kimse açmıyor. Aradım Belediye Başkanı'nı 'Parayı aldınız'değil mi?' dedim 'Yok' dedi 'Ağabey ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık ilettik." demişti.

40 BİN TL DOLANDIRILDI

Sarı-kırmızılı yöneticinin tam 40 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemede 40 bin lira tutarındaki bir paranın Gebze Şubesi'nden çekildiğini ve arayan numaranın da bir ankesöre ait olduğu belirlendi.

2014'TE DE DOLANDIRILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi 2014 yılında kendisini olarak tanıtan bir hırsız, hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek, Albayrak'tan 10 bin lira almıştı.

Abdurrahim Albayrak'a dolandırıcı şoku! İkinci kez...
  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 20:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abduurahim Albayrak'a büyük şok! Yine dolandırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA