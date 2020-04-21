Abdurrahim Albayrak'a büyük şok! Yine dolandırıldı

Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan Abdurrahim Albayrak, dolandırıldığını açıklamıştı.

Olayı anlatan Albayrak, "Bahçelievler Belediye Başkanı benim sevdiğim arkadaşımdır, biri aradı Bahçelievler Belediye Başkanım sizinle görüşecek sizi bağlıyorum dedi, bağladı. 'Bizim yurtlarda öğrencilerimize yardım topluyoruz şu kadar eksik kaldı sana da şu kadar yazıyoruz' dediler ben de 'Tamam hemen' dedim. Neyse parayı gönderdikten sonra asistanım geldi, dedi ki fatura bilgilerini göndereceğim telefonu kimse açmıyor. Aradım Belediye Başkanı'nı 'Parayı aldınız'değil mi?' dedim 'Yok' dedi 'Ağabey ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık ilettik." demişti.

40 BİN TL DOLANDIRILDI

Sarı-kırmızılı yöneticinin tam 40 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemede 40 bin lira tutarındaki bir paranın Kocaeli Gebze Şubesi'nden çekildiğini ve arayan numaranın da bir ankesöre ait olduğu belirlendi.

2014'TE DE DOLANDIRILMIŞTI

Hatırlanacağı gibi 2014 yılında kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir hırsız, kanser hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek, Albayrak'tan 10 bin lira almıştı.