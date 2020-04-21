Abdurrahim Albayrak'a büyük şok! Yine dolandırıldı
2014 yılında kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir hırsız, kanser hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek, Albayrak'tan 10 bin lira almıştı. Albayrak aynı yöntemle yeniden dolandırıldı. Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir hırsız, Abdurrahim Albayrak'ı 40 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan Abdurrahim Albayrak, dolandırıldığını açıklamıştı.
Olayı anlatan Albayrak, "Bahçelievler Belediye Başkanı benim sevdiğim arkadaşımdır, biri aradı Bahçelievler Belediye Başkanım sizinle görüşecek sizi bağlıyorum dedi, bağladı. 'Bizim yurtlarda öğrencilerimize yardım topluyoruz şu kadar eksik kaldı sana da şu kadar yazıyoruz' dediler ben de 'Tamam hemen' dedim. Neyse parayı gönderdikten sonra asistanım geldi, dedi ki fatura bilgilerini göndereceğim telefonu kimse açmıyor. Aradım Belediye Başkanı'nı 'Parayı aldınız'değil mi?' dedim 'Yok' dedi 'Ağabey ne diyorsun, dolandırıldık herhalde' dedim. Sonra İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü aradık ilettik." demişti.
40 BİN TL DOLANDIRILDI
Sarı-kırmızılı yöneticinin tam 40 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı.
Yapılan ilk incelemede 40 bin lira tutarındaki bir paranın Kocaeli Gebze Şubesi'nden çekildiğini ve arayan numaranın da bir ankesöre ait olduğu belirlendi.
2014'TE DE DOLANDIRILMIŞTI
Hatırlanacağı gibi 2014 yılında kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir hırsız, kanser hastası bir kız için yardım topladıklarını söyleyerek, Albayrak'tan 10 bin lira almıştı.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 01:29
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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