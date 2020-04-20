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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Yardım ederim

Yardım ederim

Ömer basınına konuştu. 28 yaşındaki sol bek, "İki tıkla istediğimi sipariş ediyorum. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Benim durumumda olmayıp zorlananlara yardım etmek istiyorum" dedi.

Ömer basınına konuştu. 28 yaşındaki sol bek, "İki tıkla istediğimi sipariş ediyorum. Biz futbolcular ne kadar şanslı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Benim durumumda olmayıp zorlananlara yardım etmek istiyorum" dedi.
  1. 20.4.2020
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