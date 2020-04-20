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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: çalışmalarına devam ediyor!

Son dakika: Adem Büyük çalışmalarına devam ediyor!

Son dakika corona virüsü haberleri... 'ın başarılı futbolcusu , karantina günlerinde fit kalmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Çalışmaları sırasında 32 yaşındaki futbolcuya köpeği de eşlik etti.

'ın başarılı futbolcusu , karantina günlerinde fit kalmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Çalışmaları sırasında 32 yaşındaki futbolcuya köpeği de eşlik etti.

Dünyayı saran korona virüs tehlikesinden dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için antrenmanlarını evlerinde yapıyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Adem Büyük de antrenmanlarına evde devam ediyor. Adem, sosyal medya hesabından yaptığı çalışmaları paylaştı. 32 yaşındaki futbolcuya çalışmaları sırasında köpeği de eşlik etti.

Adem Büyük başka bir yaptığı paylaşımında ise, "Yeniden yükseğe, hep birlikte çıkacağımız sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle... O güne dek, evde kal 'm" notunu yazdı.

Son dakika: Adem Büyük çalışmalarına devam ediyor!

  1. 20.04.2020
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