Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan cevap geldi

Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj

Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj

'ın Kolombiyalı yıldızı , nedeniyle giydiği tulumun arkasında ismini ve forma numarasını yazarak poz veren sağlık çalışanına bir mesaj gönderdi.

salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, sağlık çalışanlarımız gece gündüz virüs bu kapsamda savaşmaya devam ediyor.

Son olarak 'da bir , giydiği özel tulumun arkasına 'ın Kolombiyalı yıldızı 'nun ismini ve forma numarasını yazdı. ile verdiği pozu sosyal medyada çalışan sağlık çalışanına Falcao'dan cevap gecikmedi.

Fotoğrafı alıntılayan Kolombiyalı yıldız, "Bizim için yaptıklarınız adına teşekkür ederim" notunu düştü.

  1. 20.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA