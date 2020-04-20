Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, corona virüsü nedeniyle giydiği tulumun arkasında ismini ve forma numarasını yazarak poz veren sağlık çalışanına bir mesaj gönderdi.
Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, sağlık çalışanlarımız gece gündüz virüs bu kapsamda savaşmaya devam ediyor.
Son olarak Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasına Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun ismini ve forma numarasını yazdı. Tulum ile verdiği pozu sosyal medyada çalışan sağlık çalışanına Falcao'dan cevap gecikmedi.
Fotoğrafı alıntılayan Kolombiyalı yıldız, "Bizim için yaptıklarınız adına teşekkür ederim" notunu düştü.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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