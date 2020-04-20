Giydiği tuluma Falcao yazmıştı! Kolombiyalı yıldızdan o sağlık çalışanına mesaj

Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, sağlık çalışanlarımız gece gündüz virüs bu kapsamda savaşmaya devam ediyor.

Son olarak Erzurum'da bir sağlık çalışanı, giydiği özel tulumun arkasına Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun ismini ve forma numarasını yazdı. Tulum ile verdiği pozu sosyal medyada çalışan sağlık çalışanına Falcao'dan cevap gecikmedi.

Fotoğrafı alıntılayan Kolombiyalı yıldız, "Bizim için yaptıklarınız adına teşekkür ederim" notunu düştü.