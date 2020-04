Gelirimiz sıfırlandı

Koronavirüsü atlatan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak , önemli açıklamalar yaptı. Çok zor günler geçirdiğini söyleyen Albayrak, "14 gün hastanede yaşadıklarımı Allah kimseye yaşatmasın. Herkes dikkatli olsun. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. İnanıyorum kısa sürede atlatacağız" dedi. Salgının etkisinden bahseden Albayrak, "Dünya durdu. Messi, Ronaldo yok. Eski ücretleri hiçbir kulübün ödemesi mümkün değil. Galatasaraylı kardeşlerimizden de çok büyük fedakârlıklar bekliyoruz" diye konuştu.Başkan Mustafa Cengiz 'in indirim için çalışmalara başladığını söyleyen Albayrak, "Ne bu personel ne de bu futbolcu maaşları ödenir. Biz düğmeye bastık" dedi. Sponsorların çekildiğini söyleyen Albayrak, "Bu şartlarda gidersek kulüpler kilit olabilir. Yayıncı kuruluş şu an bütün dünyada, hiçbir ödeme alamadığı için haklı olarak o da bir ödeme yapamıyor. Peki, siz 55 bin kişiyi de tribünlerde bulamayacaksınız. Gelirlerimiz sıfırlandı" ifadelerini kullandı.Virüsü görüştüğü yabancı menajerlerden kapmış olabileceğini belirten Albayrak, takımda kalacak veya gidecek oyuncularla ilgili ise, "Daha konuşmadık. 1.5 aya varan bir hastalık dönemi vardı. Önümüzdeki haftadan itibaren hepsini masaya yatıracağız. Geliriniz olmadıktan sonra transfer dönemi mi olacak, onu da merak ediyorum" ifadelerini kullandı.Ailecek koronavirüse yakalandıklarını belirten ve dünyasının başına yıkıldığını söyleyen Albayrak, "Hastanede oğlunuz, kendiniz, kızınız, eşiniz var... Şükürler olsun hepimiz çok iyiyiz. Doktorlar ne kadar kan istiyorsa, vermeye hazırım" diye konuştu. Fatih Terim 'in hastaneye yatmasından sonra çok üzüldüğünü söyleyen Abdurrahim Albayrak, kendisini bu konuda suçlu hissettiğini belirtti. Albayrak, "Acaba benden mi geçti' dedim. Vebali çok ağır. Kendimi affetmezdim. Ben insanlara sarılıp öpmeyi çok severim. Kendimi nasıl frenleyeceğimi bilmiyorum" diye konuştu. Süper Lig 'in asla bu şekliyle tescilini kabul etmeyeceğini ifade eden Abdurrahim Albayrak, "Hak edenin şampiyon olmasını istiyorum. Bu şekliyle liglerin tescil edilmesinin ligimize, Türk ve dünya futboluna zarar vereceğini düşünüyorum. Asla kabul etmiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başlattığı dayanışma kampanyasına 1 milyon lira bağışlayan Abdurrahim Albayrak, "Çağrıya yanıt vermeden duramazdım. Bizim her derdimizi çözdü. Hastanede bile bizi arayıp sordu. Kulüplere hep yardım ediyor" yorumunu yaptı.