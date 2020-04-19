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19 Nisan 2020, Pazar
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Olmuyor!

Olmuyor!

Bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri çeken , taraftarsız futbolun zevk vermediğini söyledi.

Bu sezon gösterdiği çıkışla dikkatleri çeken , taraftarsız futbolun zevk vermediğini söyledi. Gurbetçi oyuncu, "Taraftar olmayınca, gerçekten heyecan da olmuyor. Seyircisiz , futbol değil" dedi.
  1. 19.4.2020
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