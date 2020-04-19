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19 Nisan 2020, Pazar
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Luyindama beklemede

Luyindama beklemede

Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan , sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi. Yıldız futbolcunun, "Eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim" dediği öğrenildi.

Takımı'nda yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan , sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi. Yıldız futbolcunun, "Eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim" dediği öğrenildi.
  1. 19.4.2020
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