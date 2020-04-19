"Hepsi çekildi" demişti O sponsordan flaş yanıt!
Galatasaray'ın sponsorlarından Doğa Sigorta'nın CEO'su Nihat Kırmızı, Abdurrahim Albayrak'ın, "Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti" sözlerini yalanladı. Kırmızı yaptığı açıklamada, "Doğa Sigorta olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizim tarafımızdan bir problem yok. Anlaşmamıza göre tüm ödemelerimizi gerçekleştirdik. Bir sözleşme fesih talebimiz de olmadı. Sezonun devamında da anlaşmamızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü nedeniyle liglere verilen ara sonrası tüm gelirlerini kaybettiklerini belirtip, "Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi" açıklamasında bulunmuştu.
Sarı-kırmızılı kulübün sponsorlarından Doğa Sigorta'dan Albayrak'a cevap geldi. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"SÖZLEŞME FESİH TALEBİMİZ OLMADI"
Doğa Sigorta olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizim tarafımızdan bir problem yok. Anlaşmamıza göre tüm ödemelerimizi gerçekleştirdik. Bir sözleşme fesih talebimiz de olmadı. Sezonun devamında da anlaşmamızı sürdüreceğiz.
Gelecek sezon için de tekrar ne yapabileceğimizi hem basketbol tarafında hem futbol tarafında oturup konuşacağız.
- 19.04.2020
- Falcao'nun golünü paylaştılar! "Ders kitabı olur"
- Counter Strike: Global Offensive'e (CS:GO) anlık oyuncu rekoru kırarak tarihe geçti!
- Cengiz Ünder ve Mert Çetin'den fedakarlık!
- Başkan Yaşacan açıkladı: Dünyadaki tüm maçların Antalya'da oynanması için...
- Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat izni nereden alınır? Şehirler arası seyahat izni başvurusu
- Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama
- İddialar gerçek mi oldu? Luiz Gustavo gidiyor!
- Corona virüsü (koronavirüs) kıyafetlerden ve yiyeceklerden bulaşır mı?
- Ronaldo'nun skandalları bitmiyor! Karantinada öyle bir şey yaptı ki...
- Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
"Hepsi çekildi" demişti O sponsordan flaş yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.