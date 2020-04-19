"Hepsi çekildi" demişti O sponsordan flaş yanıt!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü nedeniyle liglere verilen ara sonrası tüm gelirlerini kaybettiklerini belirtip, "Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi" açıklamasında bulunmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün sponsorlarından Doğa Sigorta'dan Albayrak'a cevap geldi. Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"SÖZLEŞME FESİH TALEBİMİZ OLMADI"

Doğa Sigorta olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizim tarafımızdan bir problem yok. Anlaşmamıza göre tüm ödemelerimizi gerçekleştirdik. Bir sözleşme fesih talebimiz de olmadı. Sezonun devamında da anlaşmamızı sürdüreceğiz.

Gelecek sezon için de tekrar ne yapabileceğimizi hem basketbol tarafında hem futbol tarafında oturup konuşacağız.