"Hepsi çekildi" demişti O sponsordan flaş yanıt! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray "Hepsi çekildi" demişti O sponsordan flaş yanıt!

"Hepsi çekildi" demişti O sponsordan flaş yanıt!

"Hepsi çekildi" demişti O sponsordan flaş yanıt!

'ın sponsorlarından 'nın 'su , 'ın, "Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti" sözlerini yalanladı. Kırmızı yaptığı açıklamada, "Doğa Sigorta olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizim tarafımızdan bir problem yok. Anlaşmamıza göre tüm ödemelerimizi gerçekleştirdik. Bir sözleşme fesih talebimiz de olmadı. Sezonun devamında da anlaşmamızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

İkinci Başkanı , corona virüsü nedeniyle liglere verilen ara sonrası tüm gelirlerini kaybettiklerini belirtip, "Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi" açıklamasında bulunmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün sponsorlarından 'dan Albayrak'a cevap geldi. Doğa Sigorta 'su , Ajansspor'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"SÖZLEŞME FESİH TALEBİMİZ OLMADI"
Doğa Sigorta olarak tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizim tarafımızdan bir problem yok. Anlaşmamıza göre tüm ödemelerimizi gerçekleştirdik. Bir sözleşme fesih talebimiz de olmadı. Sezonun devamında da anlaşmamızı sürdüreceğiz.

Gelecek sezon için de tekrar ne yapabileceğimizi hem basketbol tarafında hem futbol tarafında oturup konuşacağız.

  1. 19.04.2020
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