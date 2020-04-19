Galatasaray'ın Gaich transferi için şoke eden ifade! "Türkiye'de giderse..."

Galatasaray'ın Adolfo Gaich transferi Arjantin'de olumsuz karşılandı. Marca Arjantin, konu ile ilgili yaptığı analiz haberinde, golcü futbolcunun Türkiye'ye olası transferinin kendisi açısından iyi bir girişim olayacağına işaret etti.

Marca'nın konu ile ilgili yaptığı haberin Galatasaray detayları şu şekilde;

"Türk futbolu, özellikle 50.000'den fazla taraftarı içinde barındırabilen Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yaşanan 'cehennem' özelliğine sahip.

Fenerbahçe ile olan dev rekabet ile beraber, daha az ölçüde Beşiktaş ile rekabet ediyorlar. Galatasaray'ın bugünkü teknik direktörü Fatih Terim, eğer oyuncuyu ikna ederse verimliliği açısından transfer, bir test olabilir.

Avrupa'nın en büyük rekabeti olarak görülmese de, burada oynamak hiç kolay değil. Çünkü, taraftarların uyguladığı baskı Arjantin ile çok benzer. Gaich'in parlama yaptığı kariyerinde bir sonraki adım oldukça önemli olacak. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, bunu göz önünde bulundurabilir.

Oyuncunun bu transferde uğrayabileceği tek kötü şey, kulübe transferi sonrasında teknik direktörün güvenini kazanamaması olacaktır. Çünkü Türk futbolunda dışlanmak, futbol kariyerinin bitmesine neden olabilir."

ADOLFO GAICH KİMDİR?

26 Şubat 1999 tarihinde Arjantin'in Cordoba şehrinde dünyaya gelen Gaich, forvet mevkinde başarılı bir şekilde forma giyebiliyor. Sağ ayağını etkin kullanabilen golcü futbolcu, 1,90 boyunda ve pivot santrafor olarak da değerlendiriliyor.

2018-19 sezonunda San Lorenzı II'den A Takım'a yükselen Gaich, bu sezon toplam çıktığı 13 müsabakada 5 gol 1 asistlik performans sergilerken 680 dakika sahada kaldı.