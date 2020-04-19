Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak: Maaşları ödeyecek gücümüz yok

Galatasaray Başkan Yardımcısı Albayrak corona virüsü sürecinde yaşadıklarını ve kulubün maddi durumunu CNN Türk'e anlattı.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hiç yürüyecek halim yok dedim. Arabaya bindik. Yeşilköy'deki hastaneye acile gittik. Bizi hemen tomografiye aldılar. Ciğerlerimizin zatürree sardığını söylediler. O anı tarif edemem. 'Biz sizi bırakamayız' dediler. Eşim ağlamaya başladı. Onu ikna etmeye çalıştık. Nezih Barut devreye girdi. 'Ne olur çıkmayın' deyip yalvardılar. Ama nasıl ağlıyoruz. Odaya girdik, sanki kuş kafesine girdik. O an her şey aklınızdan geçiyor. Çok kötü şeyler düşündüm.

'YAPMAYIN ALLAH AŞKINA, BAŞKA İNSANLARI DA YAKMAYIN'

Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama film şeritleri geçiyor aklınızdan. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bu başka bir şey. O gün bana corona virüs taşıdığımız söylediler. Bu bire bir coronadır. O an bütün sinirleriniz boşalıyor, bir ruh gibi oluyorsunuz. Eşimle aynı odada kaldık. Hastanedeyken Bakırköy'de sahile bakıyorum. Oluk oluk insanlar dolaşıyor. 'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın' diyordum hastanede. İnsanlar hala farkında değil. Biz güçlü insanlarız. Biz pes etmeden Allah'ın izniyle yeneceğiz. Devletimize güvenelim. Doktorlarımızın söylediklerini dinleyelim.

''ÖDEME ŞANSI YOK''

''Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. Mustafa Cengiz önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok.''

"KAPIYA KİLİT VURURUZ"

"Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz."

'SAĞLIK ÇALIŞANLARI KAHRAMANLARIMIZ'

Asla moralimizi bozmamalıyız. 14 gün hastanede tamamen kaldıktan sonra bir 14 gün de evde tamamlamamız gerektiğini söylediler. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır bizim. Onlara ne kadar övsek az. Allah onlardan razı olsun. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum."

"ACABA FATİH HOCAYA BENDEN Mİ GEÇTİ DİYE KAHROLDUM"

Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum. Acaba hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."