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19 Nisan 2020, Pazar
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Falcao'nun golünü paylaştılar! "Ders kitabı olur"

Falcao'nun golünü paylaştılar! "Ders kitabı olur"

... 'ın sezon başında yaptığı en sansasyonel transfer, Türkiye ve Avrupa'nın ardından tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Kolombiyalı star, sarı kırmzılılarda yaşadığı şanssız sakatlıkların ardından eski formuna geri dönerek golleri sıralamaya başlamış ancak bu esnada corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi ortaya çıkmış ve Süper Lig ertelenmişti. Ancak Avrupa Ligi, yaptığı sosyal medya paylaşımında Radamel Falcao'nun Atletico Madrid formasıyla attığı golü paylaştı ve ekledi, "Ders kitabı olur!" İşte o paylaşım...

'ın sezon başında büyük bir transfer başarısı göstererek Monaco'dan bedelsiz bir şekilde söküp aldığı , Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dünya devlerinde de forma giyen Kolombiyalı golcüyü resmi hesabı unutmadı.

"Ders kitabı gibi vuruş" başlığı ile Falcao'nun 2012 yılında, Atletico Madrid formasıyla attığı gol paylaşılırken, bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

İşte o gol;

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 17:02
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