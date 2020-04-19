Falcao'nun golünü paylaştılar! "Ders kitabı olur"

Galatasaray'ın sezon başında büyük bir transfer başarısı göstererek Monaco'dan bedelsiz bir şekilde söküp aldığı Radamel Falcao, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dünya devlerinde de forma giyen Kolombiyalı golcüyü UEFA resmi hesabı unutmadı.

"Ders kitabı gibi vuruş" başlığı ile Falcao'nun 2012 yılında, Atletico Madrid formasıyla attığı gol paylaşılırken, bu paylaşım binlerce beğeni aldı.

İşte o gol;