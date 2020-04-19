Falcao'nun golünü paylaştılar! "Ders kitabı olur"
Radamel Falcao... Galatasaray'ın sezon başında yaptığı en sansasyonel transfer, Türkiye ve Avrupa'nın ardından tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Kolombiyalı star, sarı kırmzılılarda yaşadığı şanssız sakatlıkların ardından eski formuna geri dönerek golleri sıralamaya başlamış ancak bu esnada corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi ortaya çıkmış ve Süper Lig ertelenmişti. Ancak UEFA Avrupa Ligi, yaptığı sosyal medya paylaşımında Radamel Falcao'nun Atletico Madrid formasıyla attığı golü paylaştı ve ekledi, "Ders kitabı olur!" İşte o paylaşım...
Galatasaray'ın sezon başında büyük bir transfer başarısı göstererek Monaco'dan bedelsiz bir şekilde söküp aldığı Radamel Falcao, Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dünya devlerinde de forma giyen Kolombiyalı golcüyü UEFA resmi hesabı unutmadı.
"Ders kitabı gibi vuruş" başlığı ile Falcao'nun 2012 yılında, Atletico Madrid formasıyla attığı gol paylaşılırken, bu paylaşım binlerce beğeni aldı.
İşte o gol;
A textbook @FALCAO strike ??#OnThisDay in 2012 #UEL | @Atleti pic.twitter.com/ljl0fHfk6h— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 19, 2020
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 17:02
- Instagram'a yeni özellik! DM artık Whatsapp gibi olacak...
- Ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaşlı Cyle Larin...
- İstikrar abidesi Milan Lukac
- Anadolu Efes 23 Nisan'ı dijital ortamda kutlayacak
- 1000 TL yardım başladı mı? 1000 TL yardım parasını kimler alabilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao'nun golünü paylaştılar! "Ders kitabı olur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.