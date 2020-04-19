Aslan'a çifte müjde!
Nottingham, Premier Lig’e çıkarsa Mbaye Diagne için Galatasaray'a 7 milyon pound önerecek. Cimbom, eski yıldızı Maicon'u bonservisiyle satmak için de Al Nasr ile pazarlık masasına oturdu.
Cimbom'un kiralık gönderdiği Maicon ile Diagne'ye talipler var. Championship'te yer alan Nottingham Forest'in menajeri Sabri Lamouchi, Premier Lig'e çıkarlarsa Mbaye Diagne için 7 milyon poundluk bir teklif sunabileceklerini kaydetti.
Ocak 2019'da Al Nasr'a 1.5 yıllığına kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Maicon içinse pazarlıklar başladı. Arap basını, transferin 3.5 milyon euro'ya biteceğini yazdı.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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