Aslan'a çifte müjde!

Cimbom'un kiralık gönderdiği Maicon ile Diagne'ye talipler var. Championship'te yer alan Nottingham Forest'in menajeri Sabri Lamouchi, Premier Lig'e çıkarlarsa Mbaye Diagne için 7 milyon poundluk bir teklif sunabileceklerini kaydetti.

Ocak 2019'da Al Nasr'a 1.5 yıllığına kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Maicon içinse pazarlıklar başladı. Arap basını, transferin 3.5 milyon euro'ya biteceğini yazdı.