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19 Nisan 2020, Pazar
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Aslan'a çifte müjde!

Aslan'a çifte müjde!

Nottingham, ’e çıkarsa için 'a 7 milyon pound önerecek. , eski yıldızı 'u bonservisiyle satmak için de ile pazarlık masasına oturdu.

'un kiralık gönderdiği ile Diagne'ye talipler var. Championship'te yer alan Nottingham Forest'in menajeri Sabri Lamouchi, 'e çıkarlarsa için 7 milyon poundluk bir teklif sunabileceklerini kaydetti.

Ocak 2019'da 'a 1.5 yıllığına kiralanan ve sezon sonu dönmesi beklenen Maicon içinse pazarlıklar başladı. Arap basını, transferin 3.5 milyon euro'ya biteceğini yazdı.

  1. 19.4.2020
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