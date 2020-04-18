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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Yönetim futbolcularla görüştü! 'da yüzde 30 indirim

Yönetim futbolcularla görüştü! Galatasaray'da yüzde 30 indirim

Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran corona virüsü sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. Yönetimi, futbolcular ve teknik ekiple yüzde 30’luk indirim için görüşüyor. Aldığı olumlu dönüşler başkan ’in yüzünü güldürüyor. İşte detaylar...

Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran corona virüsü sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. da ortalama yüzde 30 bir kayıp yaşamış durumda. Maçlar oynanamadığı için kulübe nakit para girdisi sağlanamıyor. Sarı-kırmızılı yönetim de son Kulüpler Birliği açıklamasından sonra futbolcular ve teknik heyetle masaya oturdu. Başkan herkesin ortak yaşadığı olumsuz durumu anlattı ve yüzde 30 indirim istedi ve ekibi bu kararı destekliyor. , , Younes Belhanda gibi futbolcuların da başını çektiği grubun bu mecburi indirime sıcak yaklaştığı biliniyor. Yönetim sarı-kırmızılı oyuncuların yüzde 30'luk indirime olumlu yaklaşmasına sevindi.

  1. 18.4.2020
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