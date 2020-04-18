Yönetim futbolcularla görüştü! Galatasaray'da yüzde 30 indirim
Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran corona virüsü sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. Galatasaray Yönetimi, futbolcular ve teknik ekiple yüzde 30’luk indirim için görüşüyor. Aldığı olumlu dönüşler başkan Mustafa Cengiz’in yüzünü güldürüyor. İşte detaylar...
Dünyayı olumsuz etkileyen ve futbolu durduran corona virüsü sebebiyle tüm kulüplerin gelir kaynakları bıçak gibi kesildi. Galatasaray da ortalama yüzde 30 bir kayıp yaşamış durumda. Maçlar oynanamadığı için kulübe nakit para girdisi sağlanamıyor. Sarı-kırmızılı yönetim de son Kulüpler Birliği açıklamasından sonra futbolcular ve teknik heyetle masaya oturdu. Başkan Mustafa Cengiz herkesin ortak yaşadığı olumsuz durumu anlattı ve yüzde 30 indirim istedi Fatih Terim ve ekibi bu kararı destekliyor. Radamel Falcao, Fernando Muslera, Younes Belhanda gibi futbolcuların da başını çektiği grubun bu mecburi indirime sıcak yaklaştığı biliniyor. Yönetim sarı-kırmızılı oyuncuların yüzde 30'luk indirime olumlu yaklaşmasına sevindi.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yönetim futbolcularla görüştü! Galatasaray'da yüzde 30 indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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