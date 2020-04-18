Galatasaray'da ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş bir ayrılık kapıda... Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli takımla yol ayrımına geldi. Katar ekiplerinin ilgisi olduğu belirtilen Cezayirli yıldızın da Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmadığı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 2017-2018 sezonundan beri Galatasaray forması giyen ve bu dönemde 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Feghouli, takımdaki misyonunu tamamladığını düşünüyor ve yeni bir maceraya atlamak istiyor.
Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakması sarı-kırmızılı taraftarlarda şok etkisi yarattı.
MENAJERİ TEMASLARI KURDU!
30 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesinin nedenleri arasında sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı mali sıkıntılar da yer alıyor. Bonuslarla birlikte Galatasaray'dan sezonda yaklaşık 5 milyon Euro kazanan Feghouli, maaşında herhangi bir indirime gitmek istemiyor. Kariyerinin son yıllarında iyi bir sözleşme imzalamak isteyen Cezayirli oyuncunun menajeri Katar ve Suudi Arabistan kulüpleri ile temas kurdu.
YÖNETİM RAHATLIYOR
Özellikle bir kaç Katar ekibinin Feghouli'yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi de Feghouli'nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli'den bonservis geliri elde etmek istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı forvet için biçilen rakam en az 6 milyon Euro. Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Feghouli, 26 gol 22 asistlik katkı verdi.
- 18.04.2020
- Galatasaray'da ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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