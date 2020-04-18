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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Şok eden karar! Menajeri görüşmelere başladı

'da ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı

Galatasaray'da ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı

ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık kapıda... Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu takımla yol ayrımına geldi. ekiplerinin ilgisi olduğu belirtilen Cezayirli yıldızın da Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmadığı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

'ın Cezayirli futbolcusu , sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 2017-2018 sezonundan beri Galatasaray forması giyen ve bu dönemde 2 , bir ve bir şampiyonluğu yaşayan Feghouli, takımdaki misyonunu tamamladığını düşünüyor ve yeni bir maceraya atlamak istiyor.

Feghouli'nin Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakması sarı-kırmızılı taraftarlarda şok etkisi yarattı.

MENAJERİ TEMASLARI KURDU!
30 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesinin nedenleri arasında sarı-kırmızılı kulübün yaşadığı mali sıkıntılar da yer alıyor. Bonuslarla birlikte Galatasaray'dan sezonda yaklaşık 5 milyon Euro kazanan Feghouli, maaşında herhangi bir indirime gitmek istemiyor. Kariyerinin son yıllarında iyi bir sözleşme imzalamak isteyen Cezayirli oyuncunun menajeri ve kulüpleri ile temas kurdu.

YÖNETİM RAHATLIYOR
Özellikle bir kaç Katar ekibinin Feghouli'yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. ve yönetimi de Feghouli'nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli'den bonservis geliri elde etmek istiyor. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı forvet için biçilen rakam en az 6 milyon Euro. Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Feghouli, 26 gol 22 asistlik katkı verdi.

  1. 18.04.2020
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