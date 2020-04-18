Galatasaray'a transfer müjdesini yazdılar! 'Valencia bedava...'
Galatasaray'a son dakika transfer müjdesi... Sezonun sona ermesinin ardından maliyeti uygun ve takıma kısa sürede katkı sağlayabilecek isimlerle temasa geçecek sarı kırmızılıların gündemine kısa süre önce Enner Valencia gelmişti. Meksika basını konu ile ilgili yaptığı haberde müjdeyi verdi; "Enner Valencia bedava gelecek!" İşte o haber... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray gelecek sezon için ilk imzasını attırmaya çok yakın... Kısa süre önce Enner Valencia ismini gündemine alan sarı kırmızılılara Meksika basını müjdeli haberi verdi.
Todofichajes.com adlı internet sitesinin aktardığı bilgilere göre, Tigres kulübü, sezonun sona ermesinin ardından Enner Valencia'nın sözleşmesini yenilemeyecek.
West Ham ve Everton'da forma giymesinin ardından yeniden eski kimliğini göstermek isteyen golcü futbolcunun Tigres'i seçtiği ancak burada istenilen başarıyı sergileyemediği aktarıldı.
Tigres'in Gignac ile beraber 'ölümcül bir forvet hattı' oluşturmak adına Valencia'yı transfer ettiği ancak oyuncunun istenilen rakamlardan çok uzak olduğu belirtildi. Valencia'nın 3 sezonda 118 müsabakada rol alması ve sadece 34 golü rakip filelere göndermesinin hayal kırıklığına sebep olduğu ifade edildi.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989'da Ekvador'un San Lorenzo şehrinde dünyaya gelen Valencia, kanat-forvet ve santrafor bölgelerinde forma giyebiliyor. 1,77 boyundaki golcü futbolcu sağ ayağını etkili bir şekilde kullanıyor.
Kariyerine CD Caribe Junior U20'de başlayan golcü futbolcu, daha sonra; CS Emelec U20, CS Emelec A Takımı, CF Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formalarını terletmişti.
Valencia, bu sezon Tigres'te toplam çıktığı 29 karşılaşmada 2 gol 5 asist üretirken 1919 dakika sahada kaldı.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 12:50
- Franck Ribery'nin çocukluk travması! Henüz iki yaşındayken...
- Prandelli bombaladı! "Ünal Aysal projesini paylaşmadı"
- Galatasaray'da ayrılık! Menajeri görüşmelere başladı
- Sivasspor'dan Barcelona'ya yanıt! "Bizde de bir Emre Kılınç var..."
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili ilginç ayrıntı ortaya çıktı!
- ''Merih Demiral Fenerbahçe'den kovuldu'' İşte ettiği büyük yemin
- Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi! Eski Galatasaraylı...
- Bobo'dan Sergen Yalçın'a olay sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"
- Emre Belözoğlu görev başına! İşte tek telefonla ulaşabileceği önemli isimler
- Onyekuru'da kriz çıktı! İşte nedeni
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a transfer müjdesini yazdılar! 'Valencia bedava...' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.