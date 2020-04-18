Galatasaray golcüsünü buldu! Chelsea'den Aslan'a...
Galatasaray gelecek yıl kadrosunu planlamaya başladı bile... Corona virüsü sebebiyle henüz bu sezonun kalanıyla ilgili belirsizliğin sürdüğü günlerde sarı-kırmızılılar şimdiden geleceği düşünmeye başladı. Alternatifsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar Belçikalı golcü için atağa kalktı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Galatasaray gelecek yıl kadrosunu planlamaya başladı bile... Corona virüsü sebebiyle henüz bu sezonun kalanıyla ilgili belirsizliğin sürdüğü günlerde sarı-kırmızılılar şimdiden geleceği düşünmeye başladı. Radamel Falcao ile üç Arap kulübünün birden ilgilenmesi ve güçlü teklifler sunması sebebiyle Cimbom bol alternatifli bir liste hazırladı. Aslan, Kolombiyalı yıldızının ayrılma ihtimaline karşılık Hulk'u liste başı yapmıştı. Bu transferde istediği kadar ilerleme sağlayamayan sarı-kırmızılılar şimdi de rotasını Michy Batshuayi'ye kırmış durumda.
YOLLAR AYRILACAK
Michy Batshuayi'nin Chelsea'deki durumu pek parlak değil. Takımın teknik direktörü Frank Lampard bu sezon ona fazla güvenmediğini belli etti. Belçikalı futbolcuya fazla şans vermeyen Lampard sezon sonunda 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. İngiliz hocanın planları dahilinde olmayan Batshuayi'nin Chelsea ile kontratı gelecek sezon sona eriyor ancak Premier Lig ekibi makul bir bedele onu elden çıkarmaya hazır. Galatasaray da şartlar uygun olduğu takdirde Belçika Milli Takımı'nda da oynayan futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor.
1 GOL, 1 ASİST
Michy Batshuayi, Chelsea'de bu sezon 16 maçta sadece 241 dakika şans bulabildi. Southampton ağlarını sarsarken, Wolverhampton karşılaşmasında da bir asist yaptı. Frank Lampard onu 11 oyuncusu olarak düşünmüyor.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray golcüsünü buldu! Chelsea'den Aslan'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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