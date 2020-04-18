Franck Ribery'nin çocukluk travması! Henüz iki yaşındayken... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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'nin çocukluk travması! Henüz iki yaşındayken...

Franck Ribery'nin çocukluk travması! Henüz iki yaşındayken...

Bir dönem 'da da forma giyen Fransız futbolcu 'nin hayatı İngiliz basınında gündeme geldi. İşte tecrübeli yıldızın çocukluk travmasından geçirdiği trafik kazası sonrası yüzünde kalan yara izine kadar birçok konudaki bilinmeyenleri...

'ın eski yıldızı , hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. İngiliz basınından The Sun, 37 yaşındaki Fransız yıldız'ın yüzündeki yara izinden, ailevi dramına kadar anlattığı şeyleri gündemine taşıdı. Biyolojik ailesi tarafından bir manastırın kapısına terk edilen Franck Ribery, gerçek ailesini hiç tanımadı.

İşte Franck Ribery'nin kendi ağzından hayatının dönüm noktası:

2 yaşındayken bir trafik kazası geçirdim. Yüzüme tam 100 dikiş atıldı. Bu yara izi bana karakterimi verdi ve beni güçlü kıldı. Çünkü eğer çocuksanız ve yüzünüzde böyle bir iz varsa hiç kolay değil. İnsanların size bakış şekli ve yorumları farklı oluyor. Bana bakıp, "Şunun yüzüne bakın, kafasına bakın" şeklinde yorumlar yapıyordu. Ben bu yara sayesinde iyi bir insan oldum, Franck oldum ve iyi bir futbolcu oldum. Bu kadar acıya rağmen asla bir köşeye çekilip de ağlamadım.


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  1. 18.04.2020
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