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En iyisi Fatih Terim

Aslan'ın eski golcüsü Bafetimbi birlikte oynadığı en iyi 11'i ve belirledi.

Aslan'ın eski golcüsü Bafetimbi birlikte oynadığı en iyi 11'i ve belirledi. En iyi hoca olarak 'i seçti. En iyi 2. kaleci olarak da Muslera'ya şans tanıdı. Gomis her konuşmasında Fatih Terim için "O bir baba gibi" ifadelerini kullanıyor
  1. 18.4.2020
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