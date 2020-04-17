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17 Nisan 2020, Cuma
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Yeni '8'

Yeni '8' Mert Hakan

Sıvasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve 'ın için anlaşmaya vardığı 'ın forma numarası belli oldu. Buna göre Mert'in, 'ın formasını giyeceği kaydedildi.

Sıvasspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve 'ın için anlaşmaya vardığı 'ın forma numarası belli oldu. Buna göre Mert'in, 'ın formasını giyeceği kaydedildi. Artık futbolu bırakması beklenilen Selçuk ile yolların ayrılması planlanıyor. Mert, 'ta da 8 numara giyiyor.
  1. 17.4.2020
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