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17 Nisan 2020, Cuma
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Melo’dan 6 tonluk yardım

Melo’dan 6 tonluk yardım

Aslan'ın efsane isimlerinden , ülkesi 'da zor durumda olan insanlara yardım ediyor.

Aslan'ın efsane isimlerinden , ülkesi 'da zor durumda olan insanlara yardım ediyor. Tecrübeli futbolcunun 'da ihtiyaç sahibi ailelere toplam 6 tonluk gıda yardımında bulunduğu bildirildi.
  1. 17.4.2020
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