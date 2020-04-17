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17 Nisan 2020, Cuma
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Feghouli’nin aklı futbolda

Feghouli’nin aklı futbolda

Feghoulı, evde geçen zamanında eski . Futbolu çok özleyen sarı-kırmızılı futbolcu, geçen sezon 'e attığı golü instagramdan paylaştı.

Feghoulı, evde geçen zamanında eski . Futbolu çok özleyen sarı-kırmızılı futbolcu, geçen sezon 'e attığı golü instagramdan paylaştı. 'Unutulmaz maçlar' yayınında röveşata vuruşunu hikayesinde yayınladı
  1. 17.4.2020
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