Fatih Terim baba gibidir

Galatasaray'ın her daim başarılı kalecisi Fernando Muslera, sosyal medyada sarı kırmızılı kulübün canlı yayınına katıldı. Uruguaylı kaleci, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nando, ligin ikinci yarısındaki yükselişlerini maçlarının azalması olarak gösterdi. "Ligde ikinci yarıyla birlikte haftada 1 maç oynuyoruz. Hocamız bizleri en iyi şekilde maçlara hazırlıyor. İyi bir kadromuz var. Maç sayısının azalması bizim ikinci yarıda çıkışımızın en büyük etkenlerinden biri oldu" diyen 33 yaşındaki eldiven, hocası Fatih Terim'e apayrı bir parantez açtı. Muslera, "Fatih Hoca'nın bende yeri çok ayrıdır. Bana her zaman destek oldu. Bir baba gibi davrandı. Kalecilik anlamında da Taffarel ve Fadıl Hoca'dan çok şeyler öğrendim. Bana çok artıları oldu. Takımımı, armamı, taraftarlarımı ve camiamı seviyorum" ifadesini kullandı.

ÇOK ÖZLEDİM

Türk Telekom Stadı'nı, taraftarları çok özlediğini de sözlerine ekleyen Muslera, "Bu sezon yaptığı en iyi kurtarışın hangisi" sorusuna da "Gençlerbirliği maçındaki kurtarışım bu sezonun en iyi kurtarışlarından biriydi" cevabını verdi. Muslera, Ramos'un çatala giden topunu müthiş bir refleksle çelmişti.

TAKIM ÖNEMLİ

Muslera kırdığı rekorla ilgili şunları söyledi: Taffarel'in rekorunu kırarak 16 maç gol yemedim. Galatasaray'ın tarihine geçmek beni mutlu ediyor. Umuyorum kırdığım bu rekoru daha da geliştirebilirim ve bu rekor bende kalır. Eğer bir kaleci gol yemiyorsa bu sadece onun başarısı değil, takımın başarısıdır.

DIŞARI HİÇ ÇIKMIYORUZ

Muslera 'Evde kal' çağrılarına uyduğunu da söyledi ve evinde nasıl zaman geçirdiğini şöyle anlattı: Ailemle birlikte evden hiç çıkmıyoruz. Hocalarımızın bize gönderdiği programlar var. Evde antrenmanlarımı yapıyorum. Bunun dışında ailemle birlikte oyunlar oynuyoruz, dizi izliyoruz, kitap okuyoruz.