Fatih Terim Arjantin pazarında! İşte yeni prensi
Güney Amerika'da genç yetenekler arayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Quarta ve Gaich'in ardından Urzi'yi de listeye aldı.
Fatıh Terim karantina günlerinde WyScout'a sarmış görünüyor. Bir süredir Arjantin Ligini yakından takip ediyor. Kısa süre önce River Plate'nin stoperi Quarta'nın ismini vermiş ancak devlerin peşinde olduğunu öğrenince bir miktar üzülmüştü. Birkaç gündür de Terim'in isteğiyle yine River Plate'den Gaich'in scout ekibi tarafından takip edildiği ortaya çıktı.
URZI GELİŞİME AÇIK
Terim'in "Onyekuru'yu tutmayı başaramazsak aklımızda olsun" dediği son oyuncu ise Banfield'dan Agustin Urzi oldu. Terim, 19 yaşındaki futbolcunun gelişiminin açık olduğunu belirterek maliyetiyle ilgili araştırma yapılmasını talep etti.
- 17.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim Arjantin pazarında! İşte yeni prensi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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