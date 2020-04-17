Falcao'ya 'eve dön' çağrısı
Galatasaray'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan Falcao, Boca Juniors'a transfer olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı. Altyapısından yetiştiği eski takımı River Plate'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu sosyal medya hesabından beğendi.
- 17.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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