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17 Nisan 2020, Cuma
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'ya 'eve dön' çağrısı

Falcao'ya 'eve dön' çağrısı

'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan , 'a olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı. Altyapısından yetiştiği eski takımı 'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu hesabından beğendi.

'ın kendisinden isteyeceği indirim oranına göre yolunu çizmeye hazırlanan , Boca Juniors'a olacağı iddialarının ortaya atılmasıyla sürpriz bir hamle yaptı. Altyapısından yetiştiği eski takımı 'nin yıldızı Gallardo'nun bir videosunu sosyal medya hesabından beğendi. River Plate taraftarları, "Zaten Boca'ya gitmeyeceğini biliyorduk" diye övgüler düzdükleri Falcao'ya "Eve dön" çağrıları yaptı. Gallardo hali hazırda River Plate'nin teknik direktörü olarak görev yapıyor.
  1. 17.4.2020
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