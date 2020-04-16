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16 Nisan 2020, Perşembe
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Takım arkadaşı transferi ifşa etti! ...

Takım arkadaşı transferi ifşa etti! Galatasaray...

1. Lig ekiplerinden forması giyen Brahim Darri, 'ın kendisini takip ettiğini söylemişti. Hollandalı futbolcunun takım arkadaşı ve aynı zamanda bir dönem forması giymiş olan , Darri'nin Galatasaray seviyesinde olduğunu açıkladı.

Brahim Darri'nin Karagümrük'ten takım arkadaşı olan , Hollandalı futbolcunun olası 'a transferi hakkında önemli ifadelerde bulundu.

Ajansspor'a konuşan Civelek, Brahim Darri'nin röportajını ben de okudum. Darri çok yetenekli bir arkadaşımız. Darri, Galatasaray seviyesinde fakat o tip takımlarda gol ve asist sayınız yüksek olmalı. Darri'ye de konuşmamızda gol ve asist sayısını artırmasını söyledim." dedi.

FENERBAHÇE'YE KİM DÖNMEK İSTEMEZ Kİ?
Kariyer hedeflerinden bahseden Ramazan, " altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği 'e çıkmak." ifadelerini kullandı.

  1. 16.04.2020
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