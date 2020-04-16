Takım arkadaşı transferi ifşa etti! Galatasaray...
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Brahim Darri, Galatasaray'ın kendisini takip ettiğini söylemişti. Hollandalı futbolcunun takım arkadaşı ve aynı zamanda bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Ramazan Civelek, Darri'nin Galatasaray seviyesinde olduğunu açıkladı.
Brahim Darri'nin Karagümrük'ten takım arkadaşı olan Ramazan Civelek, Hollandalı futbolcunun olası Galatasaray'a transferi hakkında önemli ifadelerde bulundu.
Ajansspor'a konuşan Civelek, Brahim Darri'nin röportajını ben de okudum. Darri çok yetenekli bir arkadaşımız. Darri, Galatasaray seviyesinde fakat o tip takımlarda gol ve asist sayınız yüksek olmalı. Darri'ye de konuşmamızda gol ve asist sayısını artırmasını söyledim." dedi.
FENERBAHÇE'YE KİM DÖNMEK İSTEMEZ Kİ?
Kariyer hedeflerinden bahseden Ramazan, "Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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