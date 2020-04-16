Takım arkadaşı transferi ifşa etti! Galatasaray...

Brahim Darri'nin Karagümrük'ten takım arkadaşı olan Ramazan Civelek, Hollandalı futbolcunun olası Galatasaray'a transferi hakkında önemli ifadelerde bulundu.

Ajansspor'a konuşan Civelek, Brahim Darri'nin röportajını ben de okudum. Darri çok yetenekli bir arkadaşımız. Darri, Galatasaray seviyesinde fakat o tip takımlarda gol ve asist sayınız yüksek olmalı. Darri'ye de konuşmamızda gol ve asist sayısını artırmasını söyledim." dedi.

FENERBAHÇE'YE KİM DÖNMEK İSTEMEZ Kİ?

Kariyer hedeflerinden bahseden Ramazan, "Fenerbahçe altyapısında uzun yıllar forma giydim. Sonrasında profesyonel oldum. Fenerbahçe'ye kim dönmek istemez? Şu anda ilk hedefim Karagümrük'le hak ettiği Süper Lig'e çıkmak." ifadelerini kullandı.