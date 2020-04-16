Fernando: Benim için sürpriz oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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: Benim için sürpriz oldu

Fernando: Benim için sürpriz oldu

'dan Radio Sagres 730’a konuşan , ’dan teklif geldiğinde

'ın kabul etmesini beklemediğini de kaydetti. Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray ile ile 1 yıl daha sözleşmem vardı ancak artık daha fazlasını
istiyordum. 'dan teklif geldiğinde önce Galatasaray'ın izin vermeyeceğini düşündüm. Yönetimle konuştum ve onay aldım" dedi.
  1. 16.4.2020
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