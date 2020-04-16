Felipe Melo öyle bir şey yaptı ki! Tam 6 ton... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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öyle bir şey yaptı ki! Tam 6 ton...

Felipe Melo öyle bir şey yaptı ki! Tam 6 ton...

Daha önce 'da forma giymiş ve taraftarın sevgilisi olmayı başarmış isimlerden Brezilyalı yıldız corona virüsü salgını nedeniyle ülkesinde zorluk yaşayan insanlara 6 tonun üzerinde gıda yardımında bulundu.

Kariyerine ülkesinin Palmeiras takımında devam eden , ülkesinde corona virüsü nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara yardımlarda bulundu.

Bir dönem forması giyen, kariyerinde ayrıca Inter, gibi takımların da formasını terleten Felipe Melo, kendisinin başlattığı girişimle insanlara yarım götürüyor.

6 tonun üzerinde gıda yardımı yapan 36 yaşındaki futbolcu, Sao Paolo şehrindeki koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik ve sağlık sorunları yaşayan topluluklara bağışlarda bulundu.

  1. 16.04.2020
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