Felipe Melo öyle bir şey yaptı ki! Tam 6 ton...
Daha önce Galatasaray'da forma giymiş ve taraftarın sevgilisi olmayı başarmış isimlerden Brezilyalı yıldız Felipe Melo corona virüsü salgını nedeniyle ülkesinde zorluk yaşayan insanlara 6 tonun üzerinde gıda yardımında bulundu.
Kariyerine ülkesinin Palmeiras takımında devam eden Felipe Melo, ülkesinde corona virüsü nedeniyle zorluklar yaşayan insanlara yardımlarda bulundu.
Bir dönem Galatasaray forması giyen, kariyerinde ayrıca Inter, Juventus gibi takımların da formasını terleten Felipe Melo, kendisinin başlattığı girişimle insanlara yarım götürüyor.
6 tonun üzerinde gıda yardımı yapan 36 yaşındaki futbolcu, Sao Paolo şehrindeki koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik ve sağlık sorunları yaşayan topluluklara bağışlarda bulundu.
- 16.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Felipe Melo öyle bir şey yaptı ki! Tam 6 ton... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.