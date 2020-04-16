Felipe Melo: Galatasaray'a geri dönmeyi çok isterim
Galatasaray'da oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen Felipe Melo Türkiye günleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, eski takımına da mesaj gönderdi. Ülkesinde Palmeiras forması giyen 37 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bir gün sarı-kırmızılı takıma geri dönmek istediğini söyledi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında flaş açıklamlarda bulundu. İşte Brezilyalı yıldızın açıklamalarından satır başları:
FENERBAHÇE'YE FLAŞ GÖNDERME!
Melo 2011-2012 sezonunda Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk ipini göğüsledikleri maçı hatırlatıp, "Türkiye'de rakibin sahasında kupa kazanan tek takım Galatasaray. Bunu da ben başardım, bununla birlikte tarihe geçtim. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü." diye konuştu.
"GALATASARAY KALBİMDE"
Melo canlı yayında kendisine sorulan "Juventus mu, Galatasaray mı?" sorusuna, "Tabii ki Galatasaray, Galatasaray benim kalbimde. Geri dönmeyi de çok isterim" yanıtı verdi.
"VAR OLSAYDI REAL MADRID'İ ELERDİK"
Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz maçı unutmuyorum. İki tane hatalı gol attılar, VAR olsaydı Real Madrid'i elerdik ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirdik.
"OĞLUMLA SÜREKLİ ÇAY İÇİYORUZ"
Çayı çok seviyorum, Türkiye'nin en iyi şeyi çay. Her gün çay içiyorum, oğlum Türkiye'de doğdu ve uyumadan önce sürekli çay içiyor.
"EN İYİSİ MESSI"
Brezilyalı yıldız son olarak "Ronaldo mu Messi mi?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Bence dünyanın en iyi oyuncusu Messi. Messi inanılmaz, en iyisi."
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Felipe Melo: Galatasaray'a geri dönmeyi çok isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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