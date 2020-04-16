Dört oyuncu belirlendi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Dört oyuncu belirlendi

Dört oyuncu belirlendi

Dört oyuncu belirlendi

 , prensip olarak futbolculardan yüzde 30 civarında bir indirim talep edilmesi kararı aldı.

, prensip olarak futbolculardan yüzde 30 civarında bir indirim talep edilmesi kararı aldı. Futbolsuz ve gelir olmayan bu dönemde ödemeler bu şekilde amorti edilmeye çalışacak. yönetimi de, oyuncuların aldığı ücretlere göre en azı yüzde 5 en yükseği ise yüzde 40 olmak üzere bir indirim planı yaptı. En yüksek indirim kalemi Falcao'nun yanı sıra Muslera, ve Feghouli'nin... Bu dört oyuncunun yapacakları indirime göre yol haritası şekillenecek.

  1. 16.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dört oyuncu belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA