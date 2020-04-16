Dört oyuncu belirlendi
Kulüpler Birliği, prensip olarak futbolculardan yüzde 30 civarında bir indirim talep edilmesi kararı aldı.
Kulüpler Birliği, prensip olarak futbolculardan yüzde 30 civarında bir indirim talep edilmesi kararı aldı. Futbolsuz ve gelir olmayan bu dönemde ödemeler bu şekilde amorti edilmeye çalışacak. Galatasaray yönetimi de, oyuncuların aldığı ücretlere göre en azı yüzde 5 en yükseği ise yüzde 40 olmak üzere bir indirim planı yaptı. En yüksek indirim kalemi Falcao'nun yanı sıra Muslera, Belhanda ve Feghouli'nin... Bu dört oyuncunun yapacakları indirime göre yol haritası şekillenecek.
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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