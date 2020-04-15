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15 Nisan 2020, Çarşamba
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çalışmalarına devam ediyor

Radamel Falcao çalışmalarına devam ediyor

'ın Kolombiyalı futbolcusu corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arada çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Kolombiyalı yıldız , corona virüsü tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.



Dünyayı saran corona virüsü salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. 'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.

  1. 15.04.2020
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