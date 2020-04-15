Radamel Falcao çalışmalarına devam ediyor
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arada çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, corona virüsü tedbirleri kapsamında çalışmalarını evinde sürdürürken, sosyal medya hesabından koşu bandındaki görüntüleri paylaştı.
Dünyayı saran corona virüsü salgınından dolayı futbola verilen arada futbolcular fit kalmak için çalışmalarını evlerinde sürdürüyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao da bu doğrultuda evde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Falcao sosyal medya hesabından koşu bandında yaptığı çalışmaları takipçileri ile paylaştı.
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