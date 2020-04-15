Mario Jardel'den Galatasaray mesajı! "Gurur duyuyorum"
Bir dönem Galatasaray forması giyen emektar futbolcu Mario Jardel, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemle ilgili bir mesaj yayınladı.
2000-2001 sezonunda Galatasaray forması giyen Portekizli eski futbolcu Mario Jardel, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı ekiple yakaladığı başarılara değinen Jardel, "Galatasaray ile bu kadar kısa sürede çok yükseğe uçmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Brezilyalı emektar futbolcu, geçtiğimiz günlerde de 2000-2001 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 3-2 yendikleri maça ilişkin sarı-kırmızılı taraftarlar için bir mesaj paylaşmıştı.
- 15.04.2020
- Güncelleme: 15.04.2020 18:52
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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