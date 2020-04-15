Mario Jardel'den Galatasaray mesajı! "Gurur duyuyorum" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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'den mesajı! "Gurur duyuyorum"

Mario Jardel'den Galatasaray mesajı! "Gurur duyuyorum"

Bir dönem forması giyen emektar futbolcu , sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemle ilgili bir mesaj yayınladı.

2000-2001 sezonunda forması giyen Portekizli eski futbolcu , hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekiple yakaladığı başarılara değinen Jardel, "Galatasaray ile bu kadar kısa sürede çok yükseğe uçmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı emektar futbolcu, geçtiğimiz günlerde de 2000-2001 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde ekibi 'i 3-2 yendikleri maça ilişkin sarı-kırmızılı taraftarlar için bir mesaj paylaşmıştı.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 18:52
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