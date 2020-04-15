Galatasaraylı eski futbolcudan olay sözler! ''Hak etmeyenlere...''

Emrah Başsan'dan çok konuşulacak Galatasaray sözleri geldi. 2016 yılında sarı-kırmızılı takıma transfer olan ve 2018'de sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden deneyimli futbolcu, ''Galatasaray'da hak etmeyen insanlara çok fazla tolerans gösterildi'' açıklamasını yaptı.



SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlığı hakkında konuşan Emrah Başsan, ''Sakatlığım iyi durumda 2 hafta içinde yavaş yavaş başlayacağım. Dünyada ve ülkemizde inanılmaz şekilde ilerleyen her gün vefat eden vatandaşlarımız var. Evde kalarak dikkatli ve sağlık beslenme uyku düzenine önem verilmesi gerekiyor. İhmal etmek olmaz çok önemli ve zor zamanlardan geçiyoruz evde kal demek gerekiyor... Kaybettiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarından ve planlarından bahseden Emrah, "Harika bir çalışma programı ve hazırlanma ile lige tekrar iyi şekilde başlayacağım. Sakatlık dönüşü etki tepki çok önemli ama Allah'a şükürler olsun iyiyim... Artık yavaş yavaş takımlar da gelecek yılı düşünerek transfer politikalarını çiziyorlar iki büyük takımdan ve 2-3 Anadolu kulübünden teklif aldım şu an daki durumlara göre hareket edeceğim bekliyorum ben de zamanı gelince açıklama yapacağım" diye konuştu.





''IGOR TUDOR SÖZÜNÜ TUTMADI''

Galatasaray'a 2016 yılında transfer olduktan sonra önce Rize'ye sonra Fortuna Sittard'a kiralanıp Hollanda'nın yolunu tutan Emrah, "Hayatımda her zaman sorumluk sahibi oldum kaçmadım hiçbir zaman hiçbir şeyden. Yurt dışını denedim harika geçti Hollanda, Portekiz gibi. Özellikle Hollanda'da inanılmaz bir performans gösterdim dönüşümde Hollanda takımı Utrecht, Venlo, Sparta Rotterdam gibi takımlardan teklif aldım ama Galatasaray kabul etmedi. Igor Tudor takımda kalmamı ve oynatacağım demesi beni geri adım attırdı ama maalesef söylediği sözleri tutamadı canı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

''HAK ETMEYENLERE TOLERANS GÖSTERDİLER''

Kiralıktan güçlü döndüğü halde az süre almasıyla ilgili sorumuzu cevaplayan Emrah, "Süre fazla olmalıydı. Hak etmeyen insanlara çok fazla tolerans gösterdiler ama önemli olan çalışma, yetenek, istemek ve oyuncuyu tanımak gerek bütün hazırlık maçları harika performans gösterdim. Ama sonrasında hocanın bunları görmemesi gibi sorunlara yol açtı ama dediğim gibi hayatımda hep çalışarak bir yere geldim geldim şimdi tekrar gitmek için çalışıyorum zamanla... Aslında insan şansını kendi yaratır. Kiralanmak dünyanın sonu değil önemli olan gidip iyi şekilde asist, gol atarak kuvvetli dönerek göstermektir. Ben de bunu yaptım ve vicdanım rahat o yüzden hayırlısı diyorum..." diye konuştu.

Hollanda ve Portekiz tecrübelerini aktaran Emrah, "Hollanda, Portekiz kültürü inanılmaz sabır ve hayatın bazı kolaylıkları... İnsanların birbirine karşı saygı ve en önemlisi çıkar olmadan davranışlarını gördüm. Harika aylar geçirdim yabancı dilimi geliştirdim. Döndüğümde devam ederek unutmadan ilerlettim harikaydı benim için" dedi.