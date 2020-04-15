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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'in gözü yeni 'de! Cimbom 1.90'lık golcü

Fatih Terim'in gözü yeni Higuain'de! Cimbom 1.90'lık golcü

Galatasaray'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Falcao’nun ayrılma ihtimalinin ardından birçok ünlü isim gündeme gelirken 21 yaşındaki yıldız adayı da ’in listesine girdi. Uzun boyu ve sırtı dönük oynaması ’i öne çıkaran faktörler arasında... İşte transfere dair tüm detaylar...

Bir süredir Arap takımlarıyla ciddi bir şekilde anılan 'nun ayrılma ihtimalinin konuşulduğu şu günlerde birçok önemli isim sarı-kırmızılı ekibe yazılarken teknik direktör 'in planları farklı... Tecrübeli teknik adam, Falcao'nun ayrılmasına şu aşamada çok sıcak bakmıyor ama böyle bir gelişme halinde kasasında kalacak olan parayı geleceği olan bir forvete de yatırmak istiyor. gibi, Bruma gibi geldiğinde ve gittiğinde kulübe para kazandıracak oyuncu edilmesini istiyor.

MİLLİ TAKIMDA PARLADI
Terim'in yeni gözdesinin uzun süredir takip ettiği 'dan olduğu bildirildi. Virüs krizi başlamadan önce de Terim, 1.90 boyundaki Arjantinli forveti takip ediyordu. Arjantin U20 takımında oynadığı futbolla Gaich'in "Yeni " olabileceği fikrini kazanmıştı. Her zaman sevdiği uzun boylu ve sırtı dönük oynamayı bilen ayrıca takımı önde tutacak forvet tanımına uyan Gaich'i, Term karantina döneminde de sık sık izledi. Falcao'nun ayrılması durumunda yatırım için 21 yaşındaki golcüyü belirledi.

TRABZON VE BRUGGE DA TALİP OLDU
Adolfo Gaich'in altyapısından yetiştiği San Lorenzo ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri şimdiden 11 milyon euro... Geçen sezon yaz transfer döneminde , ocak ara transfer döneminde ise ile anılmıştı.

21 yaşındaki golcü, bu sezon Superiga'da 12 maça çıktı, 5 gol kaydetti. Arjantin U20 takımında ise 14 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

  1. 15.4.2020
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