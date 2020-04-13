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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Trezeguet tartışması

Trezeguet tartışması

'da forma giyen Trezeguet, 'ın yanı sıra 'de de gözdesi oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre , Aston Villa'dan ayrılması beklenen Mısırlı yıldız için transfer teklifinde bulunacak.

'da forma giyen Trezeguet, 'ın yanı sıra 'de de gözdesi oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre , Aston Villa'dan ayrılması beklenen Mısırlı yıldız için transfer teklifinde bulunacak. Öte yandan Newcastle taraftarlarının bu transfere sıcak bakmadığı vurgulanırken, Mısırlı oyuncunun mecburi istikametinin olabileceği aktarıldı.
  1. 13.4.2020
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