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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Song karantinada

Song karantinada

ve 'un eski oyuncusu Kamerunlu ülkesinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

ülkesinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı. 30 Mart'ta özel izinli uçuşla 'dan ülkesine dönen Song, Kovid-19 kişilerle temasta bulunduğu şüphesiyle Younde'deki bir otelde gözetim altında tutuluyor.
  1. 13.4.2020
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