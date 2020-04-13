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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'un yerine Moreno

Hulk'un yerine Moreno

Çın'den ayrılmaya hazırlanan ve 'a da yazılan ile ilgili 'tan 'ten yeni bir iddia geldi. Bing, 'nin ayrılmaya karar veren sambacı oyuncunun yerine 'yu etmek istediğini iddia etti.

Çın'den ayrılmaya hazırlanan ve 'a da yazılan ile ilgili 'tan 'ten yeni bir iddia geldi. Bing, 'nin ayrılmaya karar veren sambacı oyuncunun yerine 'yu etmek istediğini iddia etti. Shanghai'in geçen sezon Espanyol'dan 20 milyon euro'ya aldığı Moreno'yu ikna etmek için ciddi bir ödeme yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
  1. 13.4.2020
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