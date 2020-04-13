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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Beklemeye geçtiler

Beklemeye geçtiler

'ın indirim teklif etmeye hazırlandığı ve  birlikte hareket etme kararı aldı.

'ın indirim teklif etmeye hazırlandığı ve birlikte hareket etme kararı aldı. Menajerleri ayrı olsa da iki Arap oyuncu, Falcao'nun yapacağı indirime göre kendilerinin de indirim konusunda karar vereceklerini yönetime iletti. Kolombiyalı yıldızın yapacağı indirimin yüzdesinden kesinlikle aşağı düşmeme kararı verdikleri de öğrenildi.
  1. 13.4.2020
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