Mariano Brezilya'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı

Fox Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, "Brezilya'ya dönmeyi planlıyorum. Ailem de bu kararımı destekliyor. Fiziksel olarak 4 yıl daha oynayabilecek kapasitedeyim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm ancak şu aşamada isim vermem doğru olmaz" dedi. Mariano, kendisiyle konuşmak isteyen herkese kapısının açık olduğunu da kaydetti.