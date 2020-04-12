Mariano Brezilya'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mariano Brezilya'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı

Mariano 'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı

Mariano Brezilya'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı

'dan ayrılmaya hazırlanan Mariano, 'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

Fox Sports'a konuşan tecrübeli futbolcu, "'ya dönmeyi planlıyorum. Ailem de bu kararımı destekliyor. Fiziksel olarak 4 yıl daha oynayabilecek kapasitedeyim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm ancak şu aşamada isim vermem doğru olmaz" dedi. Mariano, kendisiyle konuşmak isteyen herkese kapısının açık olduğunu da kaydetti.

  1. 12.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mariano Brezilya'ya dönmeyi düşündüğünü açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA