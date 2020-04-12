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12 Nisan 2020, Pazar
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Andone 27 yaşında

Andone 27 yaşında

'ın golcü oyuncusu Florin Andone dün 27 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulüp, Rumen futbolcu için dün bir kutlama mesajı yayınladı.

Ayrıca uefa.com'un editasyonu da Twitter'da 'mutlu yıllar' dileyerek Andone'nin ikisi forması ile 4 fotoğrafını kullandı. Golcü oyuncu bu jeste teşekkür ederek karşılık verdi.

  1. 12.4.2020
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