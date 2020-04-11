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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Yeni Mertens Ali Yavuz Kol

'ın sezon başında 'na kiraladığı , Avrupa kulüplerinin radarında. İtalyan basını "" olarak tanıttığı 19 yaşındaki futbolcunun 'nin radarında olduğunu yazdı.

'ın sezon başında 'na kiraladığı , Avrupa kulüplerinin radarında. İtalyan basını "" olarak tanıttığı 19 yaşındaki futbolcunun 'nin radarında olduğunu yazdı. Ali Yavuz Kol ile 'dan ekibi de genç isimle yakın şekilde ilgileniyor.
  1. 11.4.2020
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