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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Aslan bombayı patlatıyor! Feghouli'nin yerine o geliyor

'da Feghouli'nin yerine Trezeguet geliyor!

Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Trezeguet geliyor!

Fransız basını, 'ın ’lı kanat oyuncusunun peşine düştüğünü yazdı. Feghouli ile yollar ayrılırsa Aslan, ’nın eski futbolcusunu renklerine katacak. İşte tüm detaylar...

bir yandan sezonun kalanı için planlarını yaparken, diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmeye çalışıyor. Sarı- kırmızılılar mutlaka bir kanat oyuncusu almayı hedefliyor. Cimbom'un hedefindeki isim 'dan 'ya olan Trezeguet. Aslan, 'nin satılması halinde yerini Mısırlı yıldız ile dolduracak. Sarı-kırmızılılar böylece bir taşla iki kuş vuracak.

MAAŞI ÇOK YÜKSEK
Fransız basınında yer alan haberlere göre kontratı 2022'de sona erecek olan Sofiane Feghouli hem yüksek maaşı hem de gelir için elden çıkarılacak. Yerine de çok daha uygun bir maliyetle Trezeguet sarı-kırmızılıların saflarına katılacak. Mohammed Salah'tan sonra şu anda futbolunun en yetenekli oyuncusu kabul edilen 25 yaşındaki yıldızın transferiyle kanatta kalite de düşmemiş olacak. nin de Galatasaray'ın ilgisine bir hayli memnun olduğu ve transferi çok istediği vurgulandı.

DÜZENLİ OYNAMIYOR
Trezeguet'nin macerası pek de istediği gibi başlamadı. 25 yaşındaki futbolcu 13 kez ilk 11'de başladı. Toplamda 24 karşılaşmada forma giydi. 3 defa fileleri sarsarken, 1 asist yaptı. Gollerini , ve 'ye atması dikkat çekti.

  1. 11.4.2020
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