Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Trezeguet geliyor!
Fransız basını, Galatasaray'ın Aston Villa’lı kanat oyuncusunun peşine düştüğünü yazdı. Feghouli ile yollar ayrılırsa Aslan, Kasımpaşa’nın eski futbolcusunu renklerine katacak. İşte tüm detaylar...
Galatasaray bir yandan sezonun kalanı için planlarını yaparken, diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmeye çalışıyor. Sarı- kırmızılılar mutlaka bir kanat oyuncusu almayı hedefliyor. Cimbom'un hedefindeki isim Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet. Aslan, Sofiane Feghouli'nin satılması halinde yerini Mısırlı yıldız ile dolduracak. Sarı-kırmızılılar böylece bir taşla iki kuş vuracak.
MAAŞI ÇOK YÜKSEK
Fransız basınında yer alan haberlere göre kontratı 2022'de sona erecek olan Sofiane Feghouli hem yüksek maaşı hem de gelir için elden çıkarılacak. Yerine de çok daha uygun bir maliyetle Trezeguet sarı-kırmızılıların saflarına katılacak. Mohammed Salah'tan sonra şu anda Mısır futbolunun en yetenekli oyuncusu kabul edilen 25 yaşındaki yıldızın transferiyle kanatta kalite de düşmemiş olacak. Trezeguet'nin de Galatasaray'ın ilgisine bir hayli memnun olduğu ve transferi çok istediği vurgulandı.
DÜZENLİ OYNAMIYOR
Trezeguet'nin Premier Lig macerası pek de istediği gibi başlamadı. 25 yaşındaki futbolcu 13 kez ilk 11'de başladı. Toplamda 24 karşılaşmada forma giydi. 3 defa fileleri sarsarken, 1 asist yaptı. Gollerini Liverpool, Manchester United ve Chelsea'ye atması dikkat çekti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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