Resmen duyurdu! Galatasaraylı Mariano'dan ayrılık açıklaması
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Mariano, Fox Brazil'e özel açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, yaptığı konuşmada "Planım Brezilya'ya dönmek, gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle" dedi. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da ayrılık rüzgarı... Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mariano, Fox Sports Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulundu.
Adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini açıkladı.
Mariano'nun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;
"Planım Brezilya'ya dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle. Bizim isteğimiz bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Dört yıl daha harika maçlar çıkarabilecek fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım."
SAO PAULO'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞ
Öte yandan Mariano, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda eski teknik direktörü Cuca tarafından istendiğini aktarırken, "Cuca Fluminense'deki hocamdı ve beni çok severdi. Sao Paulo'yu çalıştırmaya gittiğinde (Şubat 2019) beni çağırıp, gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ancak, Galatasaray'ı ve 1,5 yıllık kalan sözleşmemi terk etmemin bir yolu yoktu." dedi.
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 12:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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