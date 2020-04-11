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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Resmen duyurdu! Galatasaraylı 'dan ayrılık açıklaması

Resmen duyurdu! Galatasaraylı Mariano'dan ayrılık açıklaması

'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu , Fox Brazil'e özel açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki futbolcu, yaptığı konuşmada "Planım Brezilya'ya dönmek, gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle" dedi. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da ayrılık rüzgarı... Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek , Fox Sports Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini açıkladı.

Mariano'nun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Planım Brezilya'ya dönmek. Gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de öyle. Bizim isteğimiz bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Dört yıl daha harika maçlar çıkarabilecek fiziksel seviyeye sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım."

SAO PAULO'NUN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Öte yandan Mariano, geçtiğimiz yaz sezonunda eski teknik direktörü Cuca tarafından istendiğini aktarırken, "Cuca Fluminense'deki hocamdı ve beni çok severdi. Sao Paulo'yu çalıştırmaya gittiğinde (Şubat 2019) beni çağırıp, gitmek isteyip istemediğimi sordu. Ancak, Galatasaray'ı ve 1,5 yıllık kalan sözleşmemi terk etmemin bir yolu yoktu." dedi.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 12:46
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