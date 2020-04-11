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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Muslera ile sonsuza! 'ın teklifi ortaya çıktı

Muslera ile sonsuza! Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı

’da 14 kupa kazanan Uruguaylı eldiven “40’ıma kadar oynamak istiyorum” demişti. Yönetim 33 yaşındaki kaleciye 2+2 yıllık sözleşme teklif edecek.

Sarı-kırmızılı kulübe transfer olduğu günden beri kalitesiyle Türk futbolunun tarihini değiştiren uzun seneler oynamak istiyor. Yaptığı röportajlarda "40'ıma kadar forma giymeyi hedefliyorum" diyen Uruguaylı efsane isme da yeni sözleşme önerecek. Kontratın detayları belli oldu. Teknik direktör uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muslera'nın sözleşmesinin uzatılmasını isteyince yönetim de kolları sıvadı. İlk planda 33 yaşındaki kaleciye 2+2 yıllık kontrat önerilecek.

MAAŞI DÜŞÜRÜLECEK
Fernando Muslera, maç başı primleriyle birlikte Galatasaray'dan her sezon 4 milyon euro'luk bir gelir elde ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, kaptanlık pazubandını takan tecrübeli eldivene yeni sözleşmesinde daha düşük bir rakam önerecek. Yönetimin, 33 yaşındaki kalecinin maaşını ilk 2 yıllık dilimde 2.5 milyon euro'dan uzatmayı planladığı öğrenildi. Opsiyonlu bölümde ise bu rakam 2 milyon euro'nun altına çekilecek. Galatasaray bu 4 yıllık süre bittikten sonra ise Muslera ile 1'er yıllık yeni sözleşmeler yapacak.

  1. 11.4.2020
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