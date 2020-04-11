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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Karar verildi! G.Saraylı yıldızın maaşı 3 katına çıkarılıyor

'da 'ın sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılıyor

, bu sezonun flaş isimlerinden olan 'a jest yapacak ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun mukavelesini yenileyecek. Sarı-kırmızılı oyuncunun bu sayede maaşı da 3 katına çıkarılacak.

Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 10 asist yapan ve 12 gol pası bulunan Başakşehirli Edin Visca'nın ardından ikinci sırada yer alan Ömer ile sezon biter bitmez masaya oturulacak.

Milliyet'te yer alan habere göre gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Ömer'e 3 senelik yeni bir kontrat sunulacağı öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı futbolcu, 2024'e kadar forması giyecek.

10 MİLYON LİRA OLACAK

Ömer'in ücretine de yine teknik kadronun bilgisi ve onayı ile ciddi bir zam yapılacak. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve 400 bin euro (2 milyon 930 bin TL) ile takımda en az kazanan isim olan 'a ciddi bir zam yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Ömer ile yapacağı yeni kontratı TL üzerinden gerçekleştirecek ve ücretini de 10 milyon liraya çıkaracak. Yıllık garanti ücretini üçe katlayacak olan Ömer Bayram performansının mükafatını fazlasıyla alacak.

  1. 11.04.2020
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